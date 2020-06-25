Amcaoğlu: "Pandemi hastanesiyle ilgili proje çalışmaları başladı"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, GAÜ’nün yarım kalan inşaatıyla ilgili daha önce de bilgi verdiğini söyledi.

Yeni inşaatın protokol imzalanıp devralındığını ifade eden Amcaoğlu, üçüncü basamak hastane olarak ay başı ihaleye çıkılacağını belirtti.

Söz konusu hastanenin yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışılacağını dile getiren Amcaoğlu, GAÜ’nün geçen hafta içerisinde sosyal sigorta kurumuna başvurduğunu söyledi ve 11 milyonluk peşin ödemeyle bugüne kadar kayıtlardaki borcun ödenmiş olacağını belirtti.

İlk aşamada Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 milyonluk bir ödenek hazırlandığını söyleyen Amcaoğlu, bunun tamamının kullanıldığını kaydetti.

İhtiyaç oldukça Koronavirüs ile mücadele kalemine aktarma yaptıklarını ifade eden Amcaoğlu, “Kimsenin öngörüleri net olmadığı için bizim de değil. İster istihdam, ister tıbbi araç, malzeme bütün talepler günlük olarak eksiksiz yerine getiriliyor” dedi.

Pandemi hastanesiyle ilgili de konuşan Amcaoğlu, GAÜ’den teslim alınan hastanenin alt yapısının da tam anlamıyla pandemi hastanesi niteliğinde çalışılabilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Söz konusu hastanenin bitmesinin ardından Akçiçek Hastanesi'nin de yine pandemi hastanesi olarak kısa süreli de olsa hizmete girebileceğini belirten Amcaoğlu, pandemi hastanesiyle ilgili proje çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.