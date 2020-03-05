Amcaoğlu: ‘Nasıl vatandaş olduğunu unutmasın’

Amcaoğlu: ‘Nasıl vatandaş olduğunu unutmasın’
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşlıklarla ilgili hükümeti eleştiren YDP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu’na yönelik; “Onlar da nasıl vatandaş olduklarını unutmasınlar” diyerek sitemde bulundu. Amcaoğlu daha sonra, “Bertan Zaroğlu’nu severim” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, Bertan Zaroğlu’nun iddia ettiği gibi sicili temiz olmayan bir kişi vatandaş yapılmışsa, bir şeyler gözden kaçmışsa, söz konusu vatandaşlığın iptal edilebileceğini vurguladı.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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YORUMLAR
sinem barışsev
sinem barışsev - 2 saat Önce

geçti borum pazarı sür eşşeği niğdeye. to late.

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