Amcaoğlu: "İkinci dönem de yüz yüze eğitime geçmezsek, yükseköğrenimin batmasını seyrederiz"

Kıbrıs Postası TV ve New Century ortak yayını ile gerçekleşen, Girişimci Mustafa Abitoğlu'nun sunduğu Vizyon Meselesi'nde Abitoğlu'nun konuğu Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Başkan Vekili Ekrem Soyşen ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu oldu.

"ONLINE EĞİTİME İKİNCİ DÖNEM DE DEVAM EDERSEK YÜKSEKÖĞRETİMİN BATMASINI İZLERİZ"

Yükseköğretimi ayağa kaldırmak için şartların zorlanması gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “İkinci dönemde de online eğitim dersek, yükseköğrenim sektörünün batmasını seyrederiz” sözleriyle yüz yüze eğitime geçilmesinin önemini vurguladı.

Öğrencilerin ülkeye sağladığı katma değeri işaret eden Amcaoğlu, “82 bin öğrencinin yarısının Türkiye ve dünya ülkelerinden geldiğini bilerek, onlara sağlıklı ve güvenli eğitimi sağlayabileceğimizi ispat etmek zorundayız” dedi.

Amcaoğlu, öğrencileri adaya geri getirmek için ellerinden geleni yaparken, yurtlar tarafındaki sıkıntıları, yurtlara verilmesi gereken katkıları ve yükseköğretimin nasıl ayağa kalkması gerektiğini de tartıştıklarını bildirdi.

"30 BİN ÖĞRENCİYİ GETİRECEĞİZ"

Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında, 30 bin öğrenciyi adaya getirmeyi hedeflediklerini belirten Amcaoğlu, öğrencilerin ülkeye getirilmesi, tüm karantina masraflarının karşılanması için 50 milyon TL’lik bütçe ayrılacağını vurguladı.

Öğrenci dolaşımının önemini vurgulayan Amcaoğlu, adada KKTC vatandaşı 15 bin öğrencinin olduğunu, 30 bin öğrencinin gelmesiyle 45 bin öğrencinin ada içinde dolaşımı sağlayacağını ifade etti.

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SEKTÖRLERİN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÖĞRENCİLERİN GELMESİ ŞART"

Amcaoğlu, küçük ölçekli sektör ve esnafların ayağa kalkması için öğrencilerin adaya gelmesinin şart olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitimin yükseköğretim kalitesi açısından elzem olduğunu ifade eden Amcaoğlu, “Sağlık Bilimleri öğrencisinin uzaktan eğitimle damar yolu açmasını ve mezun olmasını bekleyemezsiniz” diye konuştu.

Öğrencilerin adaya gelebilmesi için ödenek kalemlerinden kaynak yaratmak zorunda olduklarını dile getiren Amcaoğlu, “Sıra Bakanlar Kurulu’nda... Altyapıyı hazırladıktan sonra 1 Mart’tan yüz yüze eğitim kararı alınması için uğraşacağız. Bütün üniversiteler de ona göre pozisyonunu alacak” diyerek, Bakanlar Kurulu kararıyla yüz yüze eğitimin önünün açılacağını söyledi.

"ÖĞRENCİLER İÇİN EK 2 SEFER SAYISI"

Öğrencilerin yoğunlukla gelebileceği noktalardan sefer sayısının arttırılması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, iki sefer daha eklenebileceğini, önümüzdeki birkaç gün içinde uçuşlarla ilgili planlamanın yapılabileceğini işaret etti. Amcaoğlu, Yurtlar Birliği, üniversiteler ve devlet makamlarıyla istişare içinde gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ülkeye öğrenciyi getirmek için tüm aksiyon planını işleyecek şekilde yönetmekle mükellef olduğunu söyleyen Amcaoğlu, üniversitelerin de yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtti.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİNDE BİR SORUN GÖZÜKMÜYOR"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda eğitim uzmanları, daire müdürleri ve Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu ile toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Amcaoğlu, “Geldiğimiz noktayı masaya yatırdık. Görüşlerine başvurduk. Yükseköğrenim de yapmak istediklerimizin yol haritasını sunarken oluru var mı bilmek istedik. Üst Kurul, 1 Mart’ta beklenmeyen bir durum olmazsa, yüz yüze eğitimin önünün açılmasında sorun olmadığını ifade etti” diye konuştu.

Amcaoğlu, yükseköğrenimde adeta seferberliğin başladığını söyledi.

Kıbrıs Postası