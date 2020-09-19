Ambulans ile kamyon çarpıştı!

Ambulans ile kamyon çarpıştı!
banner23

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Orçun Sancak (E-29), yönetimindeki MN 256 plakalı Kolon Hastanesine ait ambulans ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden gelip Fuar Kavşağına geldigi zaman hasta sevkiyatı yaptığı için sağa dönüşe geçmek istediği sırada o esnada cadde üzerinde Gönyeli Çemberi istikametinden gelip doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Çokluk (E-46) yönetimindeki MV 328 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kamyon araç sürücüsü kontrolü kaybedip orta refüj içerisinde bulunan iki adet trafik levhasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Pilli:" 7 kişi taburcu edildi "
Bakan Pilli:" 7 kişi taburcu edildi "
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18