Amatör Balıkçılardan büyük av

Amatör Balıkçı Mehmet Furkan, Serhat Usanmaz ince oltayla tutulması neredeyse imkansız olan iki büyük orfoz ve beyaz lagos yakaladı.

Balıkları tekneye çıkardıktan sonra açıklama yapan Mehmet Furkan ve Serhat Usanma avlamış olduğu balıklar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Furkan “biz ince takımlarla balık avı yapıyoruz . Bugün yapmış olduğumuz balık avında çok iri bir tane orfoz balığı bir tanede beyaz lagos dediğimiz balıkları avladık. İkisi de çok iri çok büyük normalde bu balıklar dip drop şeklinde avlanır. Fakat biz ince takımlarla çıkarttık. Bu türleri normalde derin sularda bulunur ama şansımıza bugün 70-80 metrelik sularda tespit ettik ve avladık. Büyük olan yani orfoz balığı aşağı yukarı 25 kg olup boyu bir insan boyunun yarısıdır. Bu büyüklükte yakalanan büyük ihtimalle rekor bir balık olabilir” dedi.

Amatör balıkçı Serhat Usanmaz ise “Mehmet'in tespit ettiği çok güzel iki tane balık yakaladık. İnce takımlarla ve ekipmanla 5 defa kopmasına rağmen bu iki balığı yakaladık. Çok güzel ve özel balıklar herkese daha iyisi rastgele” şeklinde konuştu.