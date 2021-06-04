Amasra-1 kuyusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında “Cuma günü açıklayacağız” dediği müjdeyi duyurdu.

“135 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ”

Erdoğan, kentin en büyük camisi olan Uzun Mehmet Camii'nin açılışı için geldiği Zonguldak’ta, Filyos Limanı'nın açılışı ve doğal gaz işleme tesislerinin temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* Bugün Zonguldak’ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya geldik. Buradan Zonguldak Belediyemize ayrıca bu süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, akabinde belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapılan hizmetleri dinleme imkanı bulduk.

* Bu ziyaret sırasında Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik. TSK’mızın en kapsamlı tatbikatlarından olan Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı buluyoruz.

* Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası’nın heyecanını yaşadık. Türkiye’nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek.

* Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos’tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik.

* Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

* Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye’nin en büyük limanı konumunda.

* Buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak’ta yakalayacağız. Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır.

* Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; işte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burasıdır. İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı.

* Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7’lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üstüne çıkmıştır.

* İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir.

* Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa’nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir. Bugün limanın inşası tamamlanan şu mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açıyoruz. Karadeniz’in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek. Filyos Limanı’nın ülkemize, bölgemize, sektörlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

“KARADENİZ EREĞLİSİ’NDE BENZER BİR MÜJDE OLABİLİR”

Erdoğan, bugün Uzun Mehmet Camii'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Karadeniz Ereğlisi’nde de benzer bir müjde olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

ABD MEDYASINDAN TÜRKİYE İDDİASI

ABD'li yayın organı Bloomberg'de yer alan bir haberde, “Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti” ve “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak” ifadeleri yer almıştı.

TOPLAM GAZ MİKTARI 405 MİLYAR METREKÜP OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020 tarihinde “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” demişti.

Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, doğal gaz müjdesini güncellemişti. Ağustos ayında 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv 405 milyar metreküpe çıkmıştı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada “Yapılan çalışmalar sonucunda ilk iki katmanda 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğumuzu 21 Ağustos'ta duyurmuştuk. Çalışmaların sonunda 4 bin 445 metre derinlikte 85 milyar metreküp daha ek rezerve ulaştık. Böylece Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki bulunan toplam gaz miktarı 405 milyar metreküp oldu” şeklinde konuşmuştu.