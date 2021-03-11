Aman Dikkat!!! Kadınların vazgeçilmezi Kolajenler bakkal ve manavlarda...

Geçtığimiz yıl 14 milyar liraya ulaşan kozmetik pazarında son dönemde sahtecilik furyası başladı. İnsan sağlığını hiçe sayarak ürünün sahtesini yapanlar, bununla da yetinmeyerek milyonlarca kullanıcısı olan ünlü e-ticaret sitelerinden pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Eczane satış fiyatlarına oranla yarı yarıya ucuza satılan sahte kolajenleri yüz binlerce insan satın aldı.

RESTORAN VE MANAV SATICILAR!

Sahte kolajen çarkının ayrıntılarına ise Sabah ulaştı. E-ticaret siteleri üzerinden vurgun yapan firmaların neredeyse tamamının hiçbir sağlık kuruluşu ile bağlı olmadığı anlaşıldı. Vergi ve fatura ayrıntıları da kurulan sahtekârlığın izlerini ortaya çıkarttı.

MANAV FATURASI!

Faturaların bazen bir restoran bazen ise bir manav dükkânına ait olduğu görüldü. E-ticaret siteleri üzerinden sahte kolajen satan bir firmayı da işte bu detaylar yakalattı.

Ödeme zinciri takip edildiğinde sahte kolajen trafiğinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir restoran tarafından gerçekleştirildiği görüldü.

ÜNLÜ SİTELERDEN SATTILAR!

Restoran sahipleri olayın ortaya çıkması ile birlikte kayıplara karışırken, hem ilgili e-ticaret sitesi hem de savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ünlü e-ticaret siteleri konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ifade etti.

Ancak uzmanlar ise sahte kolejin ürünlerinin piyasada yüzde 40'a kadar ulaştığını ve bu alışverişe e-ticaret sitelerinin göz yumduklarını belirtti. Öte yandan Ticaret bakanlığı yetkilileri ise yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı bilgisini paylaştı.

Buna göre eczanelerde satılması gereken ürünlerin e-ticaretine yasak ya da yeni bir düzenleme de yakın zamanda gündeme gelecek.