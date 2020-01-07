Altın Fiyatları Rekora Koşuyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan sorunlar nedeniyle altın 1 haftada 289,385 liradan 302,460 liraya çıktı. 6 Aralık 2019 - 6 Ocak 2020 tarihleri arasında ise altın çeşitli nedenlerden dolayı 272,870 liradan 302,460 liraya yükseldi. Bu yükseliş ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Cuma günü gramını 297,330 liradan satan kuyumcu, eğer sattığı altını yerine koymadıysa pazartesi sabah 302,460 liradan almak zorunda kaldı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Pırlant Kuyumculuk Direktörü Mustafa Yüksekbaş, “Şu anda altının gram fiyatı 303’lerde dolaşıyor. Çeyrek altın 500 lirayı aştı. Tam altın da 2 bin lirayı aştı maalesef.” diye konuştu.

Pırlant Kuyumculuk Direktörü Mustafa Yüksekbaş “Ülkede kuyumculuk sektörü kendi yağında kavrulan bir sektör. Kendi atölyelerimiz vardır ama bu fiyat yüksekliği de bayağı yormakta bu aralar. Piyasa açısından bir dengesizlik yaratıyor. Alışveriş hızında biraz kesintiler var fiyat artışlarından dolayı. Şu anda altının gram fiyatı 303’lerde dolaşıyor. Çeyrek altın 500 lirayı aştı. Tam altın da 2 bin lirayı aştı maalesef.” diye konuştu.

“En Mantıklı Yatırım Aracı Altın”

Yüksekbaş, “Bunun nedeni özellikle Türkiye ve dünyada olan olaylardan dolayı... Türkiye’nin bir borcu var ve onu ödemek mecburiyetinde. Bu dövize yansıyor. İran’da olan olaylar nedeniyle dediğim gibi dünya kaynıyor. Biz de parayı TL bazında kullandığımız için enflasyona uğruyoruz. Bence yükseliş devam eder. Bugün internete girin, dövizle altını mukayese yapın. Altın şu anda lider durumdadır. Dövizi sollamış durumdadır. Altına yatırım yapmak en mantıklısı.” dedi.

Pırlant Kuyumculuk Direktörü Mustafa Yüksekbaş, “İnsanların alım gücünde bir sıkıntı yaşanıyor. Altına yatırım yapmak isterler ama neyle yapacaklar? Elindeki mevcut maaşını mı yatıracak? Neye yetecek ki? Gıda, benzin fiyatları yükseliyor. Bundan artakalırsa bir şeylere yatırım yapacaklardır. Temennimiz o ki herkes bir şeylere yatırım yapabilsin ya da TL, yarın bir gün yüksek bir seviyeye gelir. Şu anda herkes tedirgin. Ya dövize saldırıyor ya da altına… O da lira üzerine yoğunlaşıyor.” dedi.

“Siyasi-Ekonomik Savaş Artırdı”

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman da yaptığı açıklamada, “Altındaki artışın en önemli sebeplerinden biri ülkelerin içerisinde bulunduğu döviz fiyatlarındaki değişkenlikler. İkincisi de uluslararası piyasalardaki arz ve talep ile dünya üzerinde söz sahibi olan ülkelerin birbirleriyle olan siyasi-ekonomik savaşlarının sonuçları. Bundan ötürü altın fiyatları pozitif ve negatif olarak değişiklik gösterebilir.” diye konuştu.

“Ons Bazında 20 Dolarlık Artış”

Türkiye’de altın fiyatlarındaki artışların dolardan kaynaklandığını kaydeden Başman, “Aralık ayının başından bu yana altın çok ciddi artış yaşamıştır. Yılbaşından sonra Amerika’nın, İran’ın önde gelen komutanlarından birini öldürmesi ve İran’ın buna karşılıklı söylemleri, Ortadoğu’da yeniden savaş kazanlarının kaynamasına yol açtı. Ons bazında 20 dolarlık artış, fiyatları bu noktaya getirdi.” ifadelerini kullandı.

“Ani Yükseliş Zarara Yol Açtı”

Aralık ayının başından itibaren altında 30-35 liralık artış yaşandığını aktaran Oğuz Başman, artışın rutin ve beklenen bir artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Piyasada ve esnaf arkadaşlarımızda tedirginlik var. Cuma günü 298 lira seviyelerinde sattığımız altınları eğer yerine koyamadıysak yaklaşık 5 liralık fiyat artışıyla yerine koyduk. Bu da çeyrek altında 8-9 liraya tekabül ediyor. Bu da elinde para olan müşterilerin ve esnafların ciddi boyutta zararına yol açtı.”