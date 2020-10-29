Alsancak’ta Trafik Kazası.. 1 Yaralı

Alsancak’ta Trafik Kazası.. 1 Yaralı
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Girne Alsancak’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Yiğit Yorum Erdoğan (E-22), yönetimindeki LY 395 plakalı salon araçla  çevre yolunda Girne istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve  önce çelik bariyerlere, daha sonra ise banket üzerinde bulunan tabelaya çarparak boş tarla içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü önce Girne Akçicek Hastanesi’nde, daha sonra ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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