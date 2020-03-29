Alsancak Okan’ına Ağlıyor

Alsancak ve Girne’nin sevilen simalarından olan ve çevresinde saygısı ve efendiliği ile bilinen Okan Ulugün (E28),dün gece Türkiyede tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Ulugün’ün vefat haberi bölgede büyük üzüntüye sebep olurken, haberi alan sevenleri bu habere inanmakda güçlük çekti. Alsancak Belediyesi personellerinden olan Okan Ulugün yaklaşık bir aydır İstanbul’da Vaskülit( Damar İltihaplanması) tedavisi görüyordu. Hastalık sonucunda böbrekleri ve ciğerlerinde ağır tahribat yaşayan Ulugün buna bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu. Okan Ulugün’ün cenazesi yarın öğle namazını mütakip Alsancak Kabristanlığ’ında defnedilecektir.

Haberal Kıbrıslı Ailesi olarak Merhuma Allah’tan Rahmet Yaslı Ailesi ve sevenlerine Başsağlığı dileriz.

‘’Olmadı be Okan’ım olmadı bu gidişin seni asla ve asla unutmayacağım yazarken bile gözümde yaş ellerim titredi.Komşum kardeşim arkadaşım bu gidişin olmadı yattığın yer nur mekanın cennet olsun Kardeşim’’

Haber:Yusuf Darbukacı