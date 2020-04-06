Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü

Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgelerine giriş-çıkışa polis kontrolü
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Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerine giriş-çıkışlar polis kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu, aldığı karar ile sabah saat 00.00’dan itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgeleri de Koronavirüs salgınına tedbir amaçlı bölgesel karantinaya alındı.

Söz konusu bölgelere giriş-çıkışlar polis denetiminde gerçekleşiyor

Bölge sakinleri market, eczane ve benzinlik gibi açık yerlere gidebiliyor.

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