Alpan Uz Yapılacak Tv Programı Demokrasiye Aykırı

ALPAN UZ, 6 ADAYLA BİRLİKTE YAPILACAK OLAN TV PROGRAMINA ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN YSK'YA BAŞVURACAK!

Alpan Uz Yapılacak Tv Programı Demokrasiye Aykırı
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, yarın akşam yayınlanacak olan ve 6 Cumhurbaşkanı adayının katılacağı TV programın yayınlanmaması için yarın YSK'ya başvuraacağını açıkladı.

Demokrasiye aykırı

Uz, Genç TV'nin sadece 6 adayı programa davet ettiğini ve demokrasinin en temel ilkesi olan eşitliği çiğnediğini öne sürdü. Uz, seçimlerin demokratik olabilmesi için aday olan herkesin programa çağırılması gerektiğini söyledi. Alpan Uz sözlerine şöyle devam etti: "Ben Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yerinde olsam, en genç ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayının bu programdan dışlanmasını kabul etmezdim."

Kendi programımı yapacağım

Alpan Uz son olarak, programa katılamaması durumunda bir protesto hazırlayarak Genç TV'nin kapısı önünde, sosyal medyadan kendi programını yapacağını sözlerine ekledi.

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