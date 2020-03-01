Almanya’da Panik Büyüyor

Almanya’da koronavirüs ortaya çıktığından beri yaklaşık 60 kişi bulaştığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı bu hastaların 14’ünün tedavi sonucu iyileştiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyinde yer alan Hamburg’da klinikte çalışan bir doktorda virüs tespit edilirken, küçük Heinsberg kasabasında ise bin kişi hastalık şüphesiyle karantinaya alındı. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

Almanya’da da koronavirüsün hızlı yayılmasının önüne geçilemiyor. Hürriyet Avrupa’da Ali Varlı imzasıyla yayınlanan haberde Hamburg’da koronavirüse yakalanan kişinin Hamburg Eppendorf Üniversite Kliniği’nde çocuk ve gençlik bölümü çalışan bir doktor olduğu açıklandı. Hastanın İtalya’da tatil yaptığı sırada virüsü kaptığı sanılıyor. Bu kişinin şimdi virüsü kimlere bulaştırmış olabileceği araştırılıyor. Son 14 gün içinde hastayla teması olan yakınlarıyla hastanede birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ve klinikte tedavi gören çocuklar ve aileleri evlerinde kontrol altında tutularak dış dünyayla bağları kesildi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti sınırları içinde kalan Heinsberg’de ise adeta olağanüstü hal uygulanıyor. Küçük kasabada virüs taşıdığından şüphelenilen yaklaşık bin kişi karantina altına alındı. Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, koronavirüse yönelik aşının geliştirilmesinin bir yılı bulabileceğine işaret etti. Montgomery, aşının bulunması ve onaylanması için en az bir yıllık zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtirken “Birkaç yıl sonra Covid-19 da diğer gripler kategorisine alınabilinecek. Her şeyden önce panik yapmaktan vazgeçmeliyiz. Virüs bazı insanlarda ağır hastalık şeklinde geçebilir. Ancak yüzde 80’inde normal üşütme etkisi yapar. Bu da dünyanın sonu değil” dedi.