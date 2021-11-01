Alkollü sürücü serbest bırakıldı

Vadili’de 29 Ekim sabahı 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında 123 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü zanlı C.A.K, hakkında temin edilen tutukluluk süresinin dolmasının ardından yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
“Dikkatsiz sürüş”, “Sigortasız araç kullanma”, “Trafik levhalarına uymama”, “Muayenesiz araç kullanma”, “Seyrüsefersiz araç kullanma” ve “Aracın karoserinde değişiklik yapma” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığı belirten Kurumanastırlı, teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakıldı.