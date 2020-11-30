Alkollü Sürücü Hakimin Karşısında Bayıldı

Alkollü Sürücü Hakimin Karşısında Bayıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde alkol tesiri altında araç kullanıp kaza yapan Sudan uyruklu Mohamed Hashim Salih Mohamed çıkarıldığı mahkemede hakim karşısında bayıldı.

Mohamed Hashim Salih Mohamed alkollü, sigortasız ve ehliyetsiz araç kullanıp bir de kaza yapınca polis tarafından tutuklandı.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluk talebi ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan zanlının 298 ml gr alkollü olduğu tespit edildi

Hakkında karar okunacağı sırada fenalaşan zanlı mahkemede olduğu yere düşerek bayıldı.

Mohamed Hashim Salih Mohamed mahkemeye çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zanlının gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatında hakim 3 gün tutukluluk verdi.

Kıbrıs Postası

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