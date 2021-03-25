Alkollü sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi

Girne'de akşam saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada can kaybı olmaması sevindirirken, olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 20.55 sıralarında Girne'de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde (Sulu Çember yanı) doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında 313 mg seyreden 32 yaşındaki Şaban HÜRRÜSTEM yönetimindeki JC 221 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından çıkarak bir apartmana ait demir korkuluklara ardından reklam tabelasına ve elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.