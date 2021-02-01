Ali Pilli: Kapanma uzayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli adlı programa konuk oldu.

Pandemi Merkezi’nde 113 kişinin tedavi gördüğünü ifade eden Bakan Pilli, yoğun bakımdaki hastaların da durumuna değindi.

4 HASTA ENTÜBE, 100 HASTA ZATTÜRE

Yoğun bakımdaki 14 kişiden 10 tanesinin, yüksekbasınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu aktaran Pilli, 4 hastanın entübe olduğunu söyledi.

Pilli, eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Pilli Pandemi Hastanesi'nde tedavi gören 100 hastanın zattüre olduğunu belirtti.

"KAPANMA İŞİ UZAYACAK"

Vakalardaki artışın sürmesi nedeniyle kapanma uygulamasının uzayacağını ifade eden Ali Pilli, "Bu vakalarla yarın açılamayız" dedi.

Sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini belirten Pilli, "Para kazanılır. Ancak sağlığı kaybettikten sonra paran olsa ne olacak" diye konuştu.

"B PLANIMIZ VAR"

Günlük vaka sayılarının sakladındığına ilişkin iddialara ise Pilli, "Herhangi bir gizleme söz konusu değildir" dedi. Şeffaf bir şekilde vakaları açıkladıklarını ifade eden Pilli, vakaların artması halinde, sağlık sisteminin çökmemesi için ek tedbirler aldıklarını da söyleyerek, hazırladıkları bir B Planı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Postası