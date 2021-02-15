Ali Pilli'den son dakika önemli açıklama

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına katılarak, Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu aktardı.

Tam kapanma kararının alınmasından önce günlük vaka sayısının 80’in üzerinde seyrettiğini anımsatan Pilli, kapanmayla birlikte vakalarda düşüş yaşandığını belirtti.

Dün itibariyle saptanan pozitif vaka sayısının 17 olduğunu belirterek, önlemlerin etkili olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz süreçte artan vakaların şimdi düşüşe geçtiğini ancak kayıpların arttığını söyleyen Pilli, “İki hastamızı kaybettik. Buradan başsağlığı diliyorum. İnşallah başka kayıplar yaşamayız” dedi.

“BİR KEZ DAHA KAPANMAMAK İÇİN HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI”

“Bir kez daha kapanmamak için herkes üzerine düşen görevi yapmalı” diyen Pilli, “Bunun şakası yok. Biz de üzerimize düşen görevleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Denetimleri arttıracağız” şeklinde konuştu.

“MART AYINDA 'ZİRVE' YAPMAMASI BİZİM ELİMİZDE”

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili konuşan Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “mutasyonlu virüs Mart ayında 'zirve' yapabilir” açıklamasına değinerek, “Zirve yapmaması bizim elimizde. Halka sesleniyorum; lütfen üzerinize düşeni yapın. Hükümet olarak, Bakanlık olarak, bireysel olarak tedbirlere uyarsak, Mart’ta yaşanması öngörülen 'zirve' durumu yaşanmaz” dedi.

“KOMŞUCULUK İŞLERİNİ BIRAKMALIYIZ, DURDURMALIYIZ”

Asemptomatik vaka sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Pilli, “Komşuculuk işlerini bırakmalıyız, durdurmalıyız ki önümüzdeki süreçte sosyal yaşantımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilelim” şeklinde konuştu.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ”

İçinde bulunduğumuz haftanın çok önemli olduğunu ifade eden Pilli, “Hedefimiz, önümüzdeki süreçte açılmaktır. Köşede bucakta kalan vakaları tespit etmeye çalışıyoruz. Bir daha kapanmamak şartıyla açılmak istiyoruz” dedi.

“BU HAFTA HEPİMİZİN SINAVI”

İçinde bulunduğumuz haftanın önemine bir kez daha vurgu yapan Pilli, “bu hafta hepimizin sınavı; sadece Sağlık Bakanlığı’nın değil. Vakalar düştü diye, geçtiğimiz süreçteki gibi önlemleri bırakırsak bir anda 'zirve' yaparız. Bu bir virüstür. Eğer biz önlemlerimizi alırsak, vaka sayısı daha da aşağıya iner” ifadelerini kullandı.

“NET TABLO, 15 İLE 21 ŞUBAT ARASINDA ORTAYA ÇIKACAK”

Geçtiğimiz hafta “vakaların durumu 15 Şubat’a kadar netleşmeye başlayacak” dediğini anımsatan Pilli, “Gördüğünüz gibi netleşiyor. 15 ile 21 Şubat arasında net tablo ortaya çıkacak. 21’ine kadar vakaları kontrol altında tutmamız lazım” dedi.

“VERİLERİ BUGÜN MUHALEFET LİDERLERİYLE PAYLAŞACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı’nın elinde vakalarla ilgili veriler olmadığına yönelik söylemlerin yanlış olduğunu, tüm verilere sahip olduklarını söyleyen Pilli, bu verileri bugün muhalefet liderleriyle paylaşacaklarını ifade etti.

“AB’DE 75 BİN ANTİJEN TEST GELİYOR, TÜRKİYE’DEN DE SİPARİŞ EDİLİYOR”

Test sayısının KKTC için yeterli olduğunu, düşük olmadığını söyleyen Pilli, AB üzerinden 75 bin antijen testin 2-3 gün içerisinde ülkeye geleceğini, Türkiye’den de antijen test siparişi verdiklerini söyleyen Pilli, “Ama biz şu anda PCR testleri ile vakaları kontrol altında tutabilecek kapasitedeyiz” dedi.

“KARARLARI SADECE ALİ PİLLİ ALIYOR DEMEK YANLIŞTIR”

Alınan kararlarla ilgili konuşan Pilli, “Kararları sadece Ali Pilli alıyor demek yanlıştır” ifadelerini kullanarak, “Bizim Üst Komitemiz var. Bu insanlar pandemi ile mücadelede ön saflarda çalışan kişilerdir. Bir başarı varsa, birinci sırada bu insanlarımız vardır. Bu kararlar alınırken verilere bakılmaktadır” dedi.

AŞI ÇALIŞMALARI… “ŞUBAT AYI SONUNA KADAR 100 BİN KİŞİYİ AŞILARSAK RAHATLAMA OLACAK”

Aşılama konularına da değinen Pilli, Şubat ayı sonuna kadar 100 bin kişiyi aşılmayı hedeflediklerini kaydederek, “Mart ayı sonuna kadar istediğimiz dozda aşıya ulaşabilirsek, hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.

“ŞU ANA KADAR 50 BİN AŞI YAPILDI”

Pilli, şu ana kadar 50 bin aşı yapıldığını ifade etti.

“OXFORD-ASTRAZENECA AŞISI 2-3 GÜN İÇİNDE GELECEK”

Pilli, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketinin ortak geliştirdiği Koronavirüs aşısının, Avrupa Birliği tarafından 2–3 gün içerisinde KKTC’ye gönderileceğini de duyurdu.

Pilli, gelecek aşının 2 bin dozun üzerinde olacağını kaydetti.

Kıbrıs Postası