Ali Pilli'den çok sert açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Başbakan Ersan Saner ile UBP partisine mensup vekillere sert çıkarak, Sağlık Bakanlığı’nda işe alınan ancak çalışmadığı iddia edilen kişiler nedeniyle bir kez daha kürsüye çıktı.

Pilli, bu gündemin bir süredir canlı tutulmaya ve kendisinin yıpratılmaya çalışıldığını savunarak, Saner’e çağrı yaptı. Dr. Pilli, “Başbakan çıkıp buradan açıklayacak. Eğer bu çocuklar çalışmıyorsa söyleyecek, çalışıyorsa da söyleyecek. ‘Ben bilmem’ ne demektir? Kayıtlar oradır, herkes yatağında rahat yatarken bu çocuklar ön saflarda çalıştı” diyerek tepki gösterdi.

"MUTASYONA UĞRAMIŞ 'COVID-21'LER ALİ PİLLİ'Yİ ÖLDÜREMEZ"

Dr. Pilli, hem kendisine hem de istihdam edilen bu kişilere haksızlık edildiğini dile getirerek, çalışmayan biri var ise işten çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

Koronavirüsün mutasyonlarından birinin de ‘Covid-21’ olduğunu söyleyen Pilli, “Covid-21’ler Ali Pilli ve Ali Pilli gibileri öldürmeye çalışıyor” diyerek, şöyle devam etti:

“Unutmasınlar ki bu ‘Covid-21’lerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, Ali Pilli gibi kişileri yok ederlerse, onlara direktif veren kişilerin yaşaması için bizlere ihtiyacı vardır, çok iyi düşünsünler karar versinler. Ali Pilli’yi öldüremezler” diye konuştu.

"BAKANLIĞA İLK GELDİĞİMİZ DE 100 TEST YAPILIYORDU"

UBP Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, kürsüden PCR testleri hususunda açıklamalarda bulundu.

Pilli, bakanlığa ilk geldiği süreçte günlük olarak 100 PCR testi yapıldığına dikkat çekerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan DNA laboratuvarında çalışan sayısının 2’den 14’e çıkarıldığını ve 1 odadan 6 odaya çıkardıklarına vurgu yaptı.

“TEST SAYISINI 2 BİN 500 İLE 3 BİNE ÇIKARDIK”

Bu süreçte test sayısının 2 bin 500 ile 3 bine çıkarmış olduklarına işaret eden Dr. Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde DNA laboratuvarı yok iken yeni bir laboratuvar yapıldığını ve toplamda 500 ile 1000 arasında test yapılabildiğini aktardı.