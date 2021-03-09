Ali Pilli: "Başbakan beni ikide bir küçük düşürmeye çalışıyor

Sağlık eski Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli, görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar ile Başbakan Ersan Saner'in kendisini küçük düşürmeye çalıştığını belirterek, "Başbakan yanlış konuşuyor. Ben yorgun değildim. Uyumuyordum" diye konuştu.

Sağlık eski Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli, Kıbrıs TV'de Erçin Şahmaran'ın sunduğu Objektif programına konuk oldu.

"BAŞBAKAN YANLIŞ KONUŞUYOR"

Başbakan Ersan Saner'in, Ali Pilli için 'yorgun olduğu için görevden aldım' ifadelerinin anımsatılması üzerine Pilli, "Başbakan beni ikide bir küçük düşürmeye çalışıyor. Yanlış konuşuyor. Uyuyormuşum, nabzıma bakarmışım, bunlar ayıp konuşmalardır" dedi.

"Ben yorgun değildim. Uyumuyordum" diyen Pilli, halkın sağlığı için sadece gergin olduğunu ifade ederek, "Konu sağlık olunca Ali Pilli bir kaptan gibi ayağa kalkar, bağrır çağrır deniyor. Bu doğrudur" ifadelerini kullandı.

Şu anda bile daha fazla çalıştığını kaydeden Pilli, sağlık ve ülke gündemini yakından takip ettiğini vurguladı.

Ne yaptıysa halk için yaptığını da vurgulayan Pilli, "Bakanlığa Ali Pilli olarak girdim ve öyle de çıktım. Şaibeli hiçbir durum yoktur" dedi.

"GENEL SEKRETERLİK VEYA PARTİ BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir soru üzerine ise Pilli, UBP Genel Sekreterliği veya parti genel başkanlığını düşünmediğini de aktardı.

UBP kurultayının mutlaka kısa süre içinde yapılması gerektiğini dile getiren Pilli, "Genel sekreterlik için Mart'ta seçim yapılacak dendi bir türlü tarih verilmiyor" dedi.

Kurultayın da ekime kalmaması gerektiğini dile getiren Pilli, kurultayı geciktirmenin amaçlandığını kaydederek, "Taşların yerine oturması için demokratik bir seçim ve kurultay şart. Zaman kazanmak, oyalanmak ancak partiye ve ülkeye zara verir" diye konuştu.

Kıbrıs Postası