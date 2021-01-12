Ali Özgöçmen: "Daha çok dava açılacak...”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) eski Başkanı Ali Özgöçmen, sosyal medya üzerinden “Yolunuz doğru olmaz ise doğru yolu bulmaz iseniz, daha çok dava açılacak” başlığı altında bir paylaşım yaptı.

Özgöçmen, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin hemşire istihdamları konusunda izlediği yolun yanlış olduğunu ifade eden ve üstüne yapıcı bir şekilde ‘yasal’ yolu anlatan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilli Sıla Usar İncirli’ye teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, yasada yeri olmayan yöntem ile mevsimlik işçi adı altında istihdamı savunmasının hiçbir tutar tarafı olmadığı söyleyen Özgöçmen, “Kürsüde kendilerini bu sebeple mahkemeye vermiş olmamız hakkında isyan ettiğine dikkat çekti.

Konu ile alakalı olarak CTP Milletvekili İncirli’nin “Yolunuz doğru olmaz ise doğru yolu bulmaz iseniz daha çok dava açılacak” cevabını vererek Pilli’ye doğru yolu gösterdiğini belirten Özgöçmen, şunları dile getirdi:

“Hemşireye en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde sayın sağlık bakanımız yerine ana muhalefet Milletvekillerinden Sayın Sıla Usar İncirli, yasaya ve bunun nazarında mesleğimize sahip çıkarak savunuyor… Gözünden kaçıranlar bilsin istedim.”