Ali Kamacıoğlu: “Üretmek benim için bir tutku…”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı adayı ve Kamtek LTD. Direktörü Ali Kamacıoğlu, 35 yıldır sanayinin içerisinde olduğunu ifade ederek “Üretmek benim için bir tutku. 20 metre karelik bir atölyenin içerisinde kardeşlerimle birlikte 1990’lı yıllarda ülkedeki ilk tarım sektörü kapsamında ürünler imal ettik. Daha sonra çivi ürettik, bu ülkede ilk çivi üreten ve ihracatını yapan da biziz” şeklinde konuştu.

“20 metre karelik bir atölyede başlayıp, 400 çalışanı bulunan bir firma haline gelebilmişsem, ben yapmışsam, arkadaşlarım da yapabilir” diyen Kamacıoğlu, sanayi bölgelerini, sanayicileri daha yukarıya çekmek için aday olduğuna dikkat çekti. Kamacıoğlu, “Tamamen farklı, tabana yayılan ve kucaklayıcı bir ekip olarak bu göreve talibiz.” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMALARA KULAK TIKAYARAK SANAYİ BÖLGELERİNİ TEMİZLEYECEĞİZ”

Sanayi bölgelerinin temiz olması gerektiğine de işaret eden Kamacıoğlu, geçtiğimiz süreç boyunca sanayi bölgelerinin kimin olduğu yönünde tartışmalar çıktığını da hatırlattı. KTSO Yönetim Kurulu Başkan adayı Kamacıoğlu, “Tartışmalara kulak tıkayarak, sanayi bölgelerini temizleyeceğiz. Doğru düzgün giriş ve çıkışları olan sanayi bölgeleri yapmak istiyoruz. Kontrollü sanayi sistemini her sanayi bölgesinde yapmak istiyoruz.” dedi. Küçük işletmelere daha fazla yardım etmek istediğini de aktaran Ali Kamacıoğlu, “Onlar adına işlemlerini Oda’dan takip edip yardımcı olmak istiyoruz. Muhasebeciye, sekretere gerek olmadan birçok işlerini halletmek istiyoruz” diye konuştu.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜTÜNÜ ARTTIRMALIYIZ YOKSA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAĞIZ”

Geçtiğimiz aylarda tescil edilen hellim hakkında da konuşan Kamacıoğlu, şunlara dikkat çekti:

“5 yıl boyunca sıkı takip etmezsek, gerekli koyun ve keçi sütü miktarını arttırmazsak, hayal kırıklığına uğrayacağız. Bu oranları sürekli olarak takip etmemiz gerekiyor. Büyükbaş hayvan sütü ülkede çok fazla, küçükbaş hayvan sütünü arttırmamız gerekiyor… Ülkemizin doğasının en önemli ürünlerinden biri zeytin ve zeytin yağı. Üreticileri bir noktaya toplayarak, paketleme ambalaj tesisi kurarak, ihracat yapmamız gerekiyor. Buradan gidenlere içki satmak yerine, zeytin, zeytinyağı satarak göndermek istiyorum."

“KENDİ TEMİZLİK HİZMETLERİMİZİ KENDİMİZ YAPABİLMELİYİZ”

Sanayi bölgelerimiz gerçekten çok ciddi bir sorun yumağı halinde. Her noktasında ciddi bir karmaşa var. Biz bu karmaşayı iyi niyet çerçevesinde çözebileceğimize inanıyorum. Hiç kimse mevcut düzenden memnun değil. Bizim önemsediğimiz temiz ve düzenli olması. Kendi temizlik hizmetlerimizi kendimiz yapabilmeliyiz.”

“BİZ BİRLİK OLARAK KENDİ TEMİZLİĞİMİZİ YAPIYORUZ”

Haspolat’ta bulunan sanayiyi örnek gösteren Kamacıoğlu, “Adada kapısı olan tek sanayi… Biz birlik olarak kendi temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Bu kendi içerimizde oluşturduğumuz bir döngüdür. Amacımız bunu bütün sanayilere yaymak” dedi.

“GÜNEY KIBRIS’TA BİR ŞİRKET KURARAK, O ŞİRKET ÜZERİNDEN MALLARIMIZI SATMAK İSTİYORUZ”

Güney Kıbrıs’taki insanların Türklerden ‘fatura’ almayı pek sevmediğini de belirten Ali Kamacıoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Orada bir şirket kurarak, o şirket üzerinden mallarımızı satmak istiyoruz. Türk birinden fatura alınmasını sevmiyorlar. Hoşlarına gitmiyor. Güney Kıbrıs’ta bizim olan bir şirket üzerinden tüm mallarımızı satmak istiyoruz. Oradaki kapıları zorlamamız gerekiyor. Gerçekten hem fiyat hem de kalite anlamında çok iyi bir noktayız. Farklı bir yöntemle onlara ulaşmamız gerekiyor. Sanayicimize destek olan en önemli noktalardan biri de Kalkınma Bankası’dır. Krediye ulaşabilmeleri için evraklarını toparlayarak, önlerini açmamız gerekiyor. Bizim işimiz siyasetçilerle konuşmak, buluşmaktan daha fazlası olmalıdır.

“DÜNYA STANDARLARINDA ÜRETİM YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Dünya standartlarında üretim yapmamız gerekiyor. Gerçekten çok yapacak işimiz var… Kimseye bağlı kalmadan bunu başarabilecek kapasitedeyiz. Biz o kıvılcımı yakmak için göreve talibiz.

“FİRMALARIN FUARLARA KATILIMLARINI ARTTIRMALIYIZ”

Firmaların, fuarlara katılması ve tanıtım yapması gerekiyor. Bütçeleri dolayısıyla 1 veya 2 fuara katılabiliyorlar. Biz teşvik ederek daha çok fuara katılmalarını sağlamalıyız. Reklam yapmalarına yardım etmeliyiz, bu yolları açıp döngüyü sağlamamız gerekiyor. Reklamla, fuarla ve tanıtımla ürünlerimizi satmamız gerekiyor. Ben bir arada çalışırsak başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Birlik olmalıyız"

KAMACIOĞLU’NUN EKİBİ…

Sanayi Odası seçimleri için başkanlığa aday olan Kamacıoğlu ekibini de tanıttı. Kamacıoğlu yönetim kurulunda yer alan isimleri şöyle açıkladı:

"Mustafa Betmezoğlu, Mustafa Ersözlü, Sıla Eziç Aktunç, Sercan Görgüner Bahçeci, Abdullar Emirzade, Atilla Bulancak, Hasan Kaymakam, Hüseyin Ruso, Mehmet Çıldır, Metin Yılgın, Nihat Yılmaz, Ergün Oza, Mustafa Togay."