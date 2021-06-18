Alayköy Organize Sanayi Bölgesi temizleniyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) düzenlediği organize sanayi bölgelerinin temizlenmesi kampanyası Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde başlatıldı.

2 günde tamamlanması hedeflenen temizlik çalışmaları, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

KAMACIOĞLU: “ÖNCE TEMİZLİK ARDINDAN TELLEME”

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, temizliğin, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkısıyla gerçekleştirildiğini ve imece usulü yapıldığını belirtti.

Temizliğin sonrasında bölgenin tellenmesiyle ilgili, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bütçe ayırdığını dile getiren Kamacıoğlu, bölgenin tellenmesi ve giriş kapısı yapılması için 2 Milyon TL’lik bir bütçe gerektiğini kaydetti.

Bunun 800 bin TL’lik kısmı için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın katkı koyduğunu, belediyenin de bütçesine göre katkıda bulunacağına ifade eden Kamacıoğlu, diğer firmalardan gelecek katkılarla da önümüzdeki hafta sonuna doğru telleme projesini başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Kamacıoğlu, 2 ay içerisinde Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin tellenerek, giriş kapısı olan örnek ve pilot bir bölge olacağını kaydetti.

Temizlik kampanyasıyla otlar ve atıl durumdaki çöplerin temizleneceğini ifade eden Kamacıoğlu, bundan sonraki adımda bölgeye daha fazla çöp konteynerleri koymayı amaçladıklarını anlattı.

Ali Kamacıoğlu, Alayköy’ün ardından haftaya Gazimağusa daha sonra Lefkoşa olmak üzere bütün sanayi bölgelerinde temizlik kampanyasını gerçekleştireceklerini söyledi.

YEŞİL: “SANAYİ BÖLGELERİ ÇÖP BÖLGELERİ OLARAK ANILMAKTAN KURTULACAK”

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’na göreve geldikten sonra böyle bir konuya duyarlılık göstermesi nedeniyle teşekkür etti.

Katkı koyan firmalar ve Alayköy Belediyesi’ne de teşekkür eden Yeşil, iş birliğinin artarak devam etmesi temennisini dile getirdi.

İş birliği ile sanayi bölgelerinin çöp bölgeleri olarak anılmaktan kurtulacağını ifade eden Yeşil, Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün bu alanları tek başına temizlemeye imkan ve kabiliyeti olmadığını, böyle bir görevi olmadığını da belirtti.

Bölgede faaliyet gösteren her bir iş yerinin bölge belediyesine 14 çeşit vergi verdiğini anlatan Mustafa Yeşil, belediyenin temizlikten sorumlu olduğunu ancak belediyenin de haklı gerekçeleri olması nedeniyle temizliği yapamadığını, sadece normal atıkları topladığını ifade etti. Yeşil, hurda kirliliği ve büyük moloz atıklarının dışarıdan gelinip çöplükmüş gibi bölgeye döküldüğünü, belediye ve Çevre Dairesi’nin bununla başa çıkamadığını anlattı.

Yeşil, bu tür kampanyalarla farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 12:21