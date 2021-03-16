Alagadi sahiline vuran katran temizlendi...

İsrail açıklarında, sebebi henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı meydana gelen yağ sızıntısının, İsrail ve Lübnan kıyılarına ve ardından da kuzey sahil şeridine vuran katran, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Girne Şubesi personellerinin Alagadi sahilinde gerçekleştirdiği çalışmalarla temizlendi.

Bilindiği üzere, özellikle Kuzey sahili, Caretta Caretta Kaplumbağaları’nın yoğun olarak yumurtlama alanları olan kuzey sahil şeridi, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin özel koruma alanı olarak koruma altında bulunuyor.

Koruma altında olması dolayısıyla, Çevre Koruma Dairesi personelleri tarafından bölgede sürekli olarak denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmekte, yaşanan bu sızıntı dolayısıyla, denetimler sıklaştırılmış ve olası yeni sızıntılara karşı Çevre ve Koruma Dairesi personelleri tarafından gerekli olan temizleme çalışmaları gerçekleştirilecek.