Alacağını dağ kanunlarıyla almak istedi

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Alacağını dağ kanunlarıyla almak istedi
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Girne’de 17 Haziran tarihinde, saat 05.00 sıralarında, 23 yaşındaki M.N.A., ev arkadaşı olan Ş.K. ile aralarında bulunan sorunu konuşmak maksadı ile 22 yaşındaki M.D. ve 29 yaşındaki M.P. ile kullanımındaki araca bindirdikten sonra adı edileni rızası dışında bir yarım inşaata götürerek ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarruflarında bulundurmuş oldukları kesici bir cisim ile sağ bacağından yaraladı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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