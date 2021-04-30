Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında yüzde 2.19 oranında azalma kaydedildi.
Toplam vaka sayısında ise yüzde 1.46’lık azalma gerçekleşti.
İlçe bazlı verilerde ise Girne ve Lefkoşa’da yüzde 12’den fazla vaka artışı gözlemlendi.
Karşılaştırma tablosu şöyle...
|
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|
20.04.2021
|
27.04.2021
|
Değişim
|
Toplam vaka sayısı
|
479
|
472
|
-1,46 yüzde
|
Yerel vaka sayısı
|
395
|
378
|
-4,30 yüzde
|
Karantinada pozitifleşen
|
58
|
76
|
31,03 yüzde
|
Yurtdışı vaka
|
26
|
18
|
-30,77 yüzde
|
100.000 de vaka sayısı
|
125,39
|
123,56
|
-1,46 yüzde
|
100.000 de yerel vaka sayısı
|
103,18
|
98,74
|
-4,30 yüzde
|
Test sayısı
|
55.075
|
57.512
|
4,42 yüzde
|
Test pozitiflik oranı
|
0,87 yüzde
|
0,82 yüzde
|
-5,75 yüzde
|
Hastanede tedavi gören
|
100
|
148
|
48,00 yüzde
|
Yoğun bakımda tedavi gören
|
4
|
4
|
0,00 yüzde
|
Yoğun bakım oranı
|
0,52 yüzde
|
0,53 yüzde
|
1,92 yüzde
|
Aktif Vaka Sayısı
|
776
|
759
|
-2,19 yüzde
|
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI
|
20.04.2021
|
27.04.2021
|
Değişim
|
KKTC GENELİ
|
17,9
|
17,6
|
-1,62 yüzde
|
LEFKOŞA
|
18,5
|
20,9
|
12,97 yüzde
|
GAZİMAĞUSA
|
20,5
|
14,9
|
-27,22 yüzde
|
GİRNE
|
19,7
|
22,1
|
12,18 yüzde
|
İSKELE
|
11,3
|
2,0
|
-82,30 yüzde
|
GÜZELYURT
|
0,6
|
7,7
|
1183,33 yüzde
|
LEFKE
|
0,0
|
5,0
|
49900,00 yüzde