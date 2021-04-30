Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında yüzde 2.19 oranında azalma kaydedildi.

Toplam vaka sayısında ise yüzde 1.46’lık azalma gerçekleşti.

İlçe bazlı verilerde ise Girne ve Lefkoşa’da yüzde 12’den fazla vaka artışı gözlemlendi.

Karşılaştırma tablosu şöyle...