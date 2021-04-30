Aktif vaka sayısında yüzde 2,19 oranında azalma kaydedildi

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Aktif vaka sayısında yüzde 2,19 oranında azalma kaydedildi
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında yüzde 2.19 oranında azalma kaydedildi.

Toplam vaka sayısında ise yüzde 1.46’lık azalma gerçekleşti.

İlçe bazlı verilerde ise Girne ve Lefkoşa’da yüzde 12’den fazla vaka artışı gözlemlendi.

Karşılaştırma tablosu şöyle...

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

20.04.2021

27.04.2021

Değişim

Toplam vaka sayısı

479

472

-1,46 yüzde

Yerel vaka sayısı

395

378

-4,30 yüzde

Karantinada pozitifleşen

58

76

31,03 yüzde

Yurtdışı vaka

26

18

-30,77 yüzde

100.000 de vaka sayısı

125,39

123,56

-1,46 yüzde

100.000 de yerel vaka sayısı

103,18

98,74

-4,30 yüzde

Test sayısı

55.075

57.512

4,42 yüzde

Test pozitiflik oranı

0,87 yüzde

0,82 yüzde

-5,75 yüzde

Hastanede tedavi gören

100

148

48,00 yüzde

Yoğun bakımda tedavi gören

4

4

0,00 yüzde

Yoğun bakım oranı

0,52 yüzde

0,53 yüzde

1,92 yüzde

Aktif Vaka Sayısı

776

759

-2,19 yüzde

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI                              

20.04.2021

27.04.2021

Değişim

KKTC GENELİ

17,9

17,6

-1,62 yüzde

LEFKOŞA

18,5

20,9

12,97 yüzde

GAZİMAĞUSA

20,5

14,9

-27,22 yüzde

GİRNE

19,7

22,1

12,18 yüzde

İSKELE

11,3

2,0

-82,30 yüzde

GÜZELYURT

0,6

7,7

1183,33 yüzde

LEFKE

0,0

5,0

49900,00 yüzde

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