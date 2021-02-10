Akşamüstü hırsızklık: 7 tablet, 3 32 GB hafıza kartı, 2 kulaklık ve 1 oyuncu bilgisayar kasasının çalındı

Güzelyurt’ta, 2 Şubat saat 20.30 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Albulut Bilgisayar isimli iş yerinin tuvalet camı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girildiği ve içeriden 2 cep telefonu, 7 tablet, 3 32 GB hafıza kartı, 2 kulaklık ve 1 oyuncu bilgisayar kasasının çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada çalınan mallar 23 yaşındaki K.Y.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. K.Y ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen 16 yaşındaki M.A. tutuklandı.