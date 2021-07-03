“Aksa İle Derhal Sözleşme Revize Edilmeli…”

Elektrik kesintilerinin her gün, gün içi bir rutin olarak yaşandığı şu günlerde Kıbrıs Postası’na konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç oldukça karanlık bir tablo çizdi.
Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç kesintilerin rutinleştiğinin hatırlatılması üzerine, “bu yaz böyle… Görünen o ki yatırım yapılmazsa gelecek yaz daha da kötü geçecek” dedi ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’in özelleştirilmesi için elinden geldiğini ardına koymadığını söyledi.
Kıbrıs Postası’nın “peki ne öneriyorsunuz?” sorusuna karşılık ise sendika başkanı Kubilay Özkıraç, AKSA ile derhal sözleşmenin revize edilerek kısa/orta/uzun vadeli yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.
"Bundan başka çare yok..." diyen Kubilay Özkıraç, “trafolar çöktü… Yer altı kabloları yandı. Yatırım yapılması gerek” ifadelerini kulland
Elektrik kesintilerinin her gün, gün içi bir rutin olarak yaşandığı şu günlerde Kıbrıs Postası’na konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç oldukça karanlık bir tablo çizdi.