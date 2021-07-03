“Aksa İle Derhal Sözleşme Revize Edilmeli…”

Elektrik kesintilerinin her gün, gün içi bir rutin olarak yaşandığı şu günlerde Kıbrıs Postası’na konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç oldukça karanlık bir tablo çizdi.

Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç kesintilerin rutinleştiğinin hatırlatılması üzerine, “bu yaz böyle… Görünen o ki yatırım yapılmazsa gelecek yaz daha da kötü geçecek” dedi ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın KIB-TEK’in özelleştirilmesi için elinden geldiğini ardına koymadığını söyledi.

Kıbrıs Postası’nın “peki ne öneriyorsunuz?” sorusuna karşılık ise sendika başkanı Kubilay Özkıraç, AKSA ile derhal sözleşmenin revize edilerek kısa/orta/uzun vadeli yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.

"Bundan başka çare yok..." diyen Kubilay Özkıraç, “trafolar çöktü… Yer altı kabloları yandı. Yatırım yapılması gerek” ifadelerini kulland

