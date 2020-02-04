Akpınar'a anlamlı mesaj

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar yeni yaşını kutladı. Bu özel günde Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Akpınar'a tebrik mesajı yolladı. Vlah mesajında "bu fırsatı kullanarak, Gagauziya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve genişletilmesine paha biçilemez destek ve kişisel katkınız için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vlah mesajında şu ifadelere yer verdi.

Gagauz halkı adına ve kendi adıma Size derin saygılarımı sunar, Doğum Gününüz vesilesiyle en içten tebriklerimi ifade ediyorum!

Bu önemli günde, size sağlık, başarı, verimli ve yaratıcı çalışma ve tüm planların gerçekleşmesini diliyorum. Bilgeliğiniz, yüksek mesleki ve kişisel özellikleriniz faaliyetlerinizde daha fazla başarının temeli olsun.

Profesyonelliğinizin ve eğitim alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübenizin uyumlu bir kombinasyonu sayesinde, Kuzey Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi, dünyanın uluslar arası üniversiteleri arasında önemli yerini almıştır.

Bu fırsatı kullanarak, Gagauziya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve genişletilmesine paha biçilemez destek ve kişisel katkınız için size en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Kendi tarafından, Gagauziya Yönetimi kardeş halklarımız arasında daha verimli işbirliği yapmak için her türlü çabayı gösterecektir.

Bu vesileyle, sayın Serhat AKPINAR, Size sağlık, refah ve işinizde başarılar dilerim.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 11:20