Akpınar: "YÖDAK’ın yanlış tavırları krize dönüşürse, bundan kim fayda veya zarar görür?"

Kurucu Rektör Serhat Akpınar yaptığı yeni bir yazılı açıklama ile şu değerlendirmede bulundu.

Akpınar’ın açıklamaları şu şekilde:

"Attığımız, atacağımız her adımda tanınmaya muhtaç ülkemizin saygın bir kurumu olarak pandemi koşullarında dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri ile bir anlaşma yapıyoruz, ilk andan itibaren Güney Kıbrıs'ın engelleme çabaları ile karşılaşıyoruz, çocuklarımızın gençlerimizin ve yüksek öğretim alanımızın tamamı için uluslararası arenada mücadeleden vazgeçmiyor, varımızla yoğumuzla direniyoruz. Süreci tam lehimize çeviriyor, bir bakıyoruz ki; Ülkemizin resmi bir kurumu bize 'disiplin soruşturması' başlatma kararı alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı döneminden itibaren tam desteğini aldığımız bu süreçte; Haksız ve üniversitemize karşı sebebi bilinmeyen böylesi yanlış bir tavrın varlığı nedeniyle kendilerini de 'Küresel GAÜ Ailesi' adına bilgilendirmiş oldum. Saygın ve üst mercii vasfını her şekilde korumak zorunda olan YÖDAK'ın yanlış tavrı, 'bir krize dönüşürse bundan kim fayda veya zarar görür' açmazını zatıalilerine arzettim. 'Yol gösterici gerekirciliğini' kendilerinden rica ettim. Üniversite olarak; Akademik etik, özerklik ve yetkinliğin yanı sıra tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet, liyakat gibi temel değer ve görev icaplarına uygun hareket ettiğimizden yana hiç kuşkum olmadı. Bizzat otuz yedi yıldır ülkemizin tanıtımını esastan yüklenmiş, bir çok ülke ile kurulan ilişkilerin gerekçesinin kurgulanmasına katkı koymuş biri olarak; Devletini büyüten, devleti ile birlikte daha büyümeyi ilke olarak benimseyen ve kurucu rektörü olmaktan onur duyduğum GAÜ'nün: Parantez içindeki 'müphem disiplin soruşturmasından çıkacak esas da budur. Aksi takdirde, bu yılki 'Akademik Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında YÖDAK Başkanlık makamınca sarfedilen 'pandemi nedeniyle tüm dünyanın kapandığı, sektörlerin durduğu ve kayıpların yaşandığı sürecin KKTC’de önemli bir sonuca işaret ettiğini belirtip, ülkede durmayan, ayakta kalan tek alanın yüksek öğretim olduğu" sözlerinin kendileri için bir değeri de kalmayacağını hatırlatmak istiyorum"

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Girne Amerikan Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış törenine onur konuğu olarak katılarak "fahri doktora" ünvanı alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ilk dersi vermesinden önce kendisine hitaben ilgili sorunu aktaran Kurucu Rektör Akpınar özetle;

“37 yıldır ülkemizde yaktığımız eğitim meşalesi ile insanlığı aydınlatmak için çalışmaktayız. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasında çok önemli bir misyon yüklenmiştir. Özellikle, pandemi döneminin başında dünyanın çok önemli üniversitelerinden biriyle yapmış olduğumuz iş birliği anlaşması, başta Güney Kıbrıs olmak üzere bir kısım merkezlerin tepkisine sebep olmuş ve yoğun engellemelere maruz kalmıştır. Karşı mücadelemizi halen sürdürürken, üniversitemiz ayrıca YÖDAK eliyle disiplin soruşturmasına alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle destekleri ile almış olduğumuz mesafe ve başarıya karşın, sebebi bilinmeyen böylesi yanlış bir sürecin bir şekilde son bulması adına yardımlarını rica ediyorum" şeklinde konuşmuştu.