Akpınar: Teşekkürler Anavatanım. Teşekkürler Kahraman Mücahidim

"Kıbrıs Barış harekâtının 46. Yılında; kendilerini Kıbrıs Türkeri’nin Varoluş ve Özgürlükleri için feda eden Mücahitlerimizi, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi Minnet ile anıyoruz."

Akpınar ayrıca, mesajında ise şunları söyledi; “O günleri yaşayan bilir.” Çocukluğumuzun bizden Yunan Cuntası ve Rum Ordusu tarafından kaçırıldığı yıllar. Katliamların, canlı canlı bebelerin toprağa toplu mezarlara gömüldüğü yıllar. Bir sınıf arkadaşım da onlardan biri; “Mustafa“. Nur içinde yat arkadaşım. Mücahidimize, Anavatanımıza, Mehmetçiğimize; Canlarımızı Borçluyuz. Mutlu Barış Harekâtı, Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın seslenişi, Mehmetçiğin Paraşütlerle mahallemize; Türk Alayına inişi halen bugün gibi hatıralarımda. Fantomların geçişi, Rum radyosu ve TV’lerinin ters propagandaları, her anı bugün gibi yaşıyorum/uz. Allah o günleri evlatlarımıza yaşatmasın. Şu anda bizlere Hükümet edenler, o günleri unutmasın. Türklere ve Türklüğe karşı bu kin bitmedikçe. Halen küçücük çocuklara Kilise desteğiyle, Türk Düşmanlığı aşılanıyor ve o duygu ile yaşatılıyorlarsa; Barıştan söz etmek mümkün değil. Yaşayan Bilir. Teşekkürler Anavatanım. Teşekkürler Kahraman Mücahidim, Teşekkürler Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik.”