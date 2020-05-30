Akpınar: “Söz konusu karar üniversitelerin sonunu getirecek”

Bugün Türkiye Yükseköğretim Kurumu’ndan “YÖK'ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler” başlığıyla yapılan açıklama, ülkemizdeki üniversiteler tarafından panikle karşılandı.

“Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları artırıldı, kısıtlar kaldırıldı, İlk binde yer alan üniversitelerde eğitim görenlere ek fırsat, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş imkanı, Yatay geçişler her sınıfa yapılabilecek” gibi düzenlemelerin yer aldığı YÖK açıklamasından sonra, KKTC’deki üniversitelerde yoğun bir endişe ve kaygı yarattı.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar da, Türkiye Yükseköğretim Kurumu’ndan yapılan açıklama sonrası KKTC’deki üniversitelerde yoğun bir endişe ve kaygı yaratıldığını vurguladı.

“ENDİŞEYİ TÜM ÜNİVERSİTELER OLARAK YAŞIYORUZ”

Özellikle bu dönemde böylesi bir kararın üniversitelerimizle istişare olmadan alınmış olmasının yanlışlığına dikkat çeken Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, “Hükümetin bu konuda TC Devleti ile doğru istişare içinde olmaması ve adadaki yükseköğrenimin böylesi bir kararla ortadan kalkacak olmasındaki endişeyi tüm üniversiteler olarak yaşıyoruz” dedi.

Söz konusu kararın Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşülerek önüne geçilmesi gerektiğini belirten Akpınar, aksi takdirde yıllardır verilmiş olan emeğin boşa gideceğine dikkat çekti.

Sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve bilimsel alanlarda da olduğu gibi her alanda etkisi olan üniversitelerin bu karar sonrası çok zor duruma düşeceğini ifade eden Akpınar, söz konusu kararın üniversitelerimizin sonunu getireceğini vurguladı.

“KKTC’NİN BU KARARIN DIŞINDA TUTULMASI GEREK”

KKTC’nin bu kararın dışında tutulması gerektiğine dikkat çeken Akpınar, acilen bu kararın alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Söz konusu kararı hükümetimizin YÖK ve TC Devleti ile çok daha doğru şekilde ve ciddiyetle ele alması gerektiğine dikkat çeken Akpınar, YÖK’ün bu kararından sonra hükümetimizin durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini de kaydetti.

Aksi takdirde Eylül ayından sonra ülkemizde yükseköğrenim diye bir şeyden bahsedilemeyeceğine vurgu yapan Akpınar, verdikleri mesajın hükümet tarafından doğru şekilde alınması gerektiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı, öğrencilerin döndükleri zaman karantina ücretlerini kendilerinin ödeyeceği kararıyla ilgili de konuşan Akpınar, söz konusu kararın panik yarattığını belirtti.

Bu kararın alınırken üniversitelerle görüş alışverişi yapılmadığına da dikkat çeken Akpınar, Bakanlar Kurulu kararının öğrenciler arasında panik yarattığını belirtti.

Kıbrıs Postası