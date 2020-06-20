Akpınar: “GKK onay verdi, hükümet gerekli iradeyi ortaya koyamadı”

Düzenlediği basın toplantısıyla Camelot Beach Club’a talip olduklarını duyuran ve açıklamasında “kaybettiğimizi geri alacağız” ifadelerini kullanan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e karşı bir basın toplantısı düzenleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sert tepki gösterdi.

“GAÜ, ÇOK CİDDİ BİR SALDIRI ALTINDA VE ATASER BU SALDIRININ SADECE KÜÇÜK BİR PARÇASI”

“Kendimizi savunma gerekliliğiyle vaktinizi aldığımız için özür dileriz” diyerek sözlerine başlayan Akpınar, GAÜ’nün çok ciddi bir saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bu saldırının sadece küçük bir parçasıdır” iddiasında bulundu.

Ataser’in düzenlediği basın toplantısında “manipülatif” açıklamalar yaptığını söyleyen Akpınar, “Şu anda içinde bulunduğumuz Camelot’la ilgili 20 yıldan fazladır ortaya koyduğumuz emekler yok sayılmaya çalışılmakta. Bu itibarsızlaştırma girişimine karşı, kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BU BÖLGENİN, GKK’NIN İŞGALİ ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR”

Camelot tesislerinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) GAÜ tarafınca kiralandığını ve yatırım ortamının oluşturulduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti:

“Bu alan GKK’nın 1974 sonrası, 5’inci, 9’uncu ve 13’üncü tabur olarak kullandığı alandır. 1974 öncesi bu alan, Yunan Zırhlı Tugayı’nın yerleşkesiydi. Yani Alsancak Belediye Başkanı’nın iddia ettiği gibi değil, burası askerimizin bir alanıdır. Onlar geçmişe gidip, bu alanın ‘sözde Karaba’ Belediyesi’ne ait olduğunu iddia etmekte. Onlar, bu alanın GKK’nın işgali altında olduğunu ifade edebilecek, bu konuşmayı yapabilecek bir cesaret göstermekte. Ve onlar GAÜ’nün, iddia ettikleri işgalin üzerinde, kiracılık hakkı olmadığını ifade etmişlerdir. Bu, ciddi bir akıl tutulmasıdır.”

“CAMELOT 20 YILDIR AÇIKTIR VE HALKIN KULLANIMINDADIR”

Söz konusu bölge için 20 yıl önce GKK tarafından çıkılan ihaleyi GAÜ olarak kazandıklarını ve sadece öğrencilerin kullanımına değil, halkın ve turizmin de kullanımına da açtıklarını ifade eden Akpınar, “Camelot yıllardır açıktır ve halkın kullanımındadır” dedi.

GKK ONAY VERDİ, BAŞBAKANLIK’A GÖNDERDİ

Geçtiğimiz Şubat ayında, GKK ile GAÜ arasında imzalanan kira sürecinin dolduğunu ve kira sözleşmesi gereği yeniden yenilendiğini ifade eden Akpınar, 11 Şubat tarihinde GKK’nın söz konusu sözleşmeyi onayladığını ve önergesini hazırlayıp Başbakanlık’a gönderdiğini belirtti.

“BAŞBAKANLIK ONAY VERDİ, İÇİŞLERİ’NE GÖNDERDİ AMA İÇİŞLERİ, BAKANLAR KURULU’NA SUNMADI”

Başbakanlık’ın ise 14 Şubat tarihinde söz konusu önergeye onay verdiğini ve yasa gereği İçişleri Bakanı’na gönderdiğini belirten Akpınar, “Bu tarihten sonra İçişleri Bakanı, bu önergeyi Bakanlar Kurulu’na götürmedi” iddiasında bulundu.

“ÖNERGE BAKANLAR KURULU’NA SUNULMADIĞI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALINAMIYOR”

Söz konusu önergenin Bakanlar Kurulu’na sunulmaması nedeniyle GAÜ’nün Camelot Beach Club’a çalışma izni çıkaramadığını ve Camelot’un, halkın hizmetine açılmasının engellendiğini söyleyen Akpınar, buna rağmen GAÜ’nün, Camelot’un kapılarını halka açtığını ifade etti.

“ZABITALAR BASIN TOPLANTISI ÖNCESİ BİLE BURADAYDI, ÇALIŞANLARI TACİZ ETTİLER”

Söz konusu gelişmeler ışığında, Alsancak Belediyesi’ne mensup zabıtaların, basın toplantısının düzenlenmesinden önce bile çalışanları taciz ettiğini, işlerini durdurmaya çalıştığını söyleyen Akpınar, “Doğru bulmadığımız bu süreci sizlerin huzurunda kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

“GAÜ SÜREKLİ OLARAK HAK ARAYIŞI İÇİN KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMAKTAN USANMIŞ DURUMDADIR”

İçişleri Bakanı’nın, söz konusu önergeyi Bakanlar Kurulu’na taşıyamama nedeninin, hükümetin gereken iradeyi ortaya koyamamasından kaynaklandığını söyleyen Akpınar, “GAÜ sürekli olarak hak arayışı için kamuoyu önüne çıkmaktan usanmış durumdadır. Bu, kabul edilebilir bir süreç değildir” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEKÖĞRENİMDEN GERİ ÇEKİLMEMİZE NEDEN OLACAK BİR HAMLE UYGULANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Başbakan Ersin Tatar başta olmak üzere, tüm bakanlarla bu konuda görüştüğünü ve “yalvarma derecesine kadar yakınlık ortaya koyduğunu” ifade eden Akpınar, “Ancak görüyorum ki, bu tesisimizi GKK’ya geri iade edecek, hatta yükseköğrenimden geri çekilmemize neden olacak bir hamle uygulanmaya çalışılıyor. GAÜ, bu iradesizliği kabul edebilecek durumda değil” şeklinde konuştu.

“BUNUN ADI GASPTIR”

Öğrencilerinin eğitimlerine devam etmesini istediklerini vurgulayan Akpınar, “Kullandığım ifadeler sert olsa bile hükümete yeniden seslenmek istiyorum; 1800'lü yıllarda adaya gelmiş, doğmuş, büyümüş, bu ülkenin yerlileriyiz. Bunun bize yapıldığını görerek, dış yatırımcıları nelerin beklediğini de tahmin ediyorsunuzdur. Bunun adı gasptır” ifadelerini kullandı.

“FIRAT BAŞKAN GELSİN, SİZİN ÖNÜNÜZDE BİRİNCİ MERMİYİ BEN SIKARIM KAFAMA”

Akpınar, GAÜ adına, iştirakleri adına, mezun ettikleri binlerce öğrenci ve akademisyenler adına, Alsancak halkı adına, böyle bir sürecin yaşanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, “canım pahasına da olsa, gerekirse Fırat Başkan gelsin, sizin önünüzde birinci mermiyi ben sıkarım kafama. Benimle cesaret oyunu oynamasınlar. Benimle, bir üst aklın piyonu olup, oynamaya kalkmasınlar” şeklinde konuştu.