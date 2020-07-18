Akpınar, Girne Koleji Ankara Yenimahalle Kampüsünde incelemede bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Kadir Güngör, "Dünyanın Kapıları Sana Açık" sloganıyla uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirmeye başlayan Girne Koleji’nin Ankara Yenimahalle Kampüsü’nü ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen ve GAÜ Kuruluşu olan Girne Koleji, ilk etapta Türkiye çapında, sonrasında; başta Türk Cumhuriyetleri ve körfez dünyası olmak üzere, tüm Dünya’ya açılacak bir yeni eğitim penceresi olma yolunda emin adımla ile ilerliyor.

Son olarak yapımı tamamlanan ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlayacak olan Girne Koleji Ankara Yenimahalle Kampüsü’nde incelemelerde bulunan Akpınar’ı, Girne Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji Genel Müdürü Dilek Cambazoğlu ve beraberindeki Girne Koleji yetkileri ağırladığı.

Son teknoloji, modern altyapısı ve uluslararası eğitim deneyimiyle; eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirecek olan Girne Koleji’nin bugüne kadar 5 farklı ilde 8 farklı kampüsü tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Okul öncesinden lise mezuniyetine kadar tüm sınıf seviyelerinde eğitim verecek olan Girne Koleji’nin Türkiye çapındaki ilk kampüsleri şunlar;

İSTANBUL

Girne Koleji Çekmeköy Kampüsü

Girne Koleji Bakırköy Kampüsü

Girne Koleji Sancaktepe Anaokulu

ANKARA

Girne Koleji Yenimahalle Kampüsü

Girne Koleji Ümitköy Kampüsü

AFYON

Girne Koleji Afyon Kampüsü

BATMAN

Girne Koleji Batman Kampüsü

ŞANLIURFA