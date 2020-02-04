“Akıncı’nın karşısında kim varsa onu destekleriz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıklı, “Akıncı’nın karşısında her kim olursa olsun ona destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tavrını net bir şekilde ortaya koyan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Diyalog TV’de Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu ‘360 Derece’ programına konuk oldu.

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YDP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın karşısında hangi aday olursa olsun onu destekleyeceklerini ifade ederek “İkinci turda rakip biz olmasak bile Akıncı’nın seçilmemesi için karşısındaki adaya destek vereceğiz” dedi.