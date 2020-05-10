Akıncı’dan duygusal anneler günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kişisel sosyal medyada yaptığı paylaşımda tüm annelerin anneler gününü kutladı.

10 yıl önce hayata gözlerini yuman annesini de özlemle anan Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:

“Sevgi, özveri, emek, annelerimizi tanımlamak için akla gelen ilk sözcüklerden sadece birkaçı ve tümü de hiç karşılık beklenmeden verilenler…

Sevgisi, özverisi ve emeğini hiçbir zaman unutamayacağım, on yıldır aramızda olmayan annemi özlem ve rahmetle anarken, tüm annelerin bu özel gününü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 11:02