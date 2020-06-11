Akıncı tepkisini İngiliz Yüksek Komiserine Dile Getirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti. Görüşmede pandemi sürecindeki gelişmelerin yanı sıra, İngiliz Egemen Üs Bölgelerindeki yeni düzenleme de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Akıncı İngiliz Yüksek Komiseri ile görüşmesinde, 2014 yılında Kıbrıs Rum tarafı ile İngiltere arasına varılan ve Kıbrıs’taki Üs Bölgelerinin askeri amaç haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönündeki düzenlemeye ilişkin Kıbrıs Türk tarafının çekincelerini bir kez daha aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2014 yılından bu yana gündemde olan ve geçtiğimiz günlerde de uygulamaya konulan düzenlemeye ilişkin Kıbrıs Türk tarafının itirazlarının daha önce de aktarıldığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk tarafının hak ve yükümlülüklerini ilgilendiren ve onayı alınmadan yapılan değişiklikleri kabul edemeyeceklerinin yineledi.