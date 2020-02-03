Akıncı, seçim süreci için ‘hukuk bürosu’ kuruyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için gönüllü hukukçulardan oluşan bir ‘hukuk bürosu’ kurulması için çalışma başlattı.

Akıncı, seçim süreci için ‘hukuk bürosu’ kuruyor
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26 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık kararını 5 Şubat’ta halk ile paylaşacak olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim süresince kendisi ile çalışmak üzere gönüllü hukukçulardan oluşacak bir hukuk bürosu kurulmasına karar verdi. Bu çerçevede hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Seçim süreci boyunca gerekli durumlarda hukuki görüş verecek olan bu büro, aynı zamanda sosyal medyada şimdiden işaretleri görülen çirkin karalamalar ve iftiralara karşı da her türlü hukuki girişimi yapacak. 

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