Akıncı Restorancılarla Görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım ve birlik yöneticilerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yaşanmakta olan salgın riski neticesinde, en başta aile işletmesi konumunda olan küçük esnaf, zanaatkar ve Kobiler olmak üzere, emek yoğun çalışan yerlerin büyük sıkıntıya düştüğünü, ekonomik her alanının kilitlenmiş durumda olduğunu, restoranların da aynı durumda bulunduğunu söyledi.

İçinden geçilmekte olan koşullarda tüm dünyada olduğu gibi kararlarda en başta dikkate alınması gerekenin sağlık olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlık yönünde iyiye gidildikçe gündeme ekonominin nasıl ayağa kalkacağı, iflasların nasıl önleneceği, işletmelerin yeniden nasıl yaşam bulacağının gelmeye başladığını belirtti.



Şimdi gelinen noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hiç de kötümser bir tablo olmadığının memnuniyetle gözlemlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hep beraber ele vererek dayanışma içinde geldiğimiz nokta artık ekonomik açılımları da ele almamızı gerektiren bir nokta oldu. Kesinlikle rehavete kapılmaya gerek yok, her şey bitti tedbire gerek kalmadı demek yok. Mutlaka tedbirli olmak, ihtiyatlı olmak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Dünyada bizi uyarıcı örnekler var” dedi.

Covid-19 salgının başladığı Çin’in Wuhan bölgesinde bir buçuk ayın ardından yeniden bir vakanın görüldüğünü, açılımlarına bir süre önce başlayan Almanya’da da vaka sayılarında artış meydana geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bütün bunların uyarıcı olduğunu belirterek, ikinci bir dalga riskine karşı tedbirli olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bir yandan tedbiri elden bırakmazken, bir yandan da ekonominin çarklarının yavaş yavaş döndürülmeye başlanması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yapılırken devletin en başta gelen görevlerinden biri işletmelere ve toplum kesimlerine karşı adil davranabilmektir. Bu konuda alınacak tedbirlerde çok dikkatli olmak, yanlışa düşmemek gerekmektedir” dedi.

Res-Bir’in dile getirdiği taleplerinden birinin yerine getirilerek, bir yanlışın düzeltilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Paket servis hizmeti bugün başladı. Buna otellerin de dahil olacağı bilgisi vardı. Bu işi yıllardır yapmakta olan işletmeler bu işi yapmaya devam etmelidir diye düşünmekteydim. Bu yanlıştan dönülmüş olması iyi olmuştur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Res-Bir’in kısa, orta ve uzun vadeli 11 talebinin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu taleplerin tümünün yerine getirilmesi mümkün olmayabilir ama hükümetin ve tüm ilgili birimlerin bu insanlarımızın taleplerine dikkatle eğilmesi gerekir. Kısa vadede yapılabilenler yapılmalı, orta ve uzun vadeli talepler de pozitif bakış açısıyla, iyi niyetle değerlendirilmelidir” dedi.