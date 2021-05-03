Akıncı: "Kıbrıslı Türkler için tablonun parlak olmadığı aşikar"

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Genç TV’de Bilge Azgın’ın konuğu oldu.

"BU SİYASET MAZUR GÖRÜNEMEZ"

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs görüşmelerini değerlendiren Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ı viyaletleştirmeye yönelik gelişmelerin önünü açacak, kabul görme ihtimali dahi olamayan iki devletli siyasetin mazur görünemeyeceğini söyledi.

Ortaya konan iradenin Ankara’nın iradesi olarak kabul göreceğini dile getiren Akıncı, “Ankara’nın iradesi olarak algılanacağı için ona göre davranılacaktır” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in süreci öldürmek istemediğini belirten Akıncı, Kıbrıslı Türkler için parlak bir tablonun olmadığının aşikar olduğunu kaydetti.

"ALAMAYACAĞIMIZ BİR YERDEN STATÜ İSTİYORUZ"

“Biz alamayacağımız bir yerden statü istiyoruz” diyen Akıncı, “Tanınma istiyorsak en uzak yerden mi yoksa bize siyaseten, ideolojik veya etnik anlamda yakın olan yerden mi başlarız?” diye sorarak, Türkiye’yi işaret etti ve sözlerine şunları ekledi:

“Tanıdığınız bir devletin iç işlerine bu kadar karışabilir misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak, Türkiye karışıyor. O dönem söylemiştim... ‘Bugün bize yarın, size’ demiştim. 1 ay sonra ucu UBP’ye dokundu. Kurultaylarını yapamadılar. Hükümette kimin olacağına kadar giriliyor artık.

"TANIDIĞINIZI SÖYLEDİĞİNİZ ÜLKE İLE DOSTLUK MAÇI BİLE YAPAMIYORSUNUZ"

Tanıdığınızı söylediğiniz ülke ile dosluk maçı ile yapamıyorsunuz. Tanımadığınız ülkenin takımları ile resmi maç yapıp, Ercan’a değil, Larnaka üzerinden giderek yapıyorsunuz. Hal böyleyken, sizi gören diğer devletler de Türkiye istedi diye KKTC’yi tanıyalım demezler.

Türkiye önce bu eksikliklerini giderecek; ‘tanıdığımız KKTC ile maçımızı yapalım’ diyecek. ‘Ben sizin ne nüfus politikanıza karışırım, ne sizi bağımlı hale getirmek isterim, kendi kendinizi yönetmeye ve yeterli olmaya bakın, kardeşçe ilişki kurmaya hazırım’ dedikten sonra, dönüp Azerbaycan gibi ülkelere bakabiliriz.”

"BİAT EDEN BİR YAPI İSTİYORLAR"

Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararının ardından Türkiye tarafından yapılan açıklamaları anımsatan Akıncı, “Burada biat eden yapı istiyorlar. Onların istediği gibi hareket edeceksiniz. Yarın ‘Kur’an kurslarının azdır’, derlerse, iki misline çıkaracaksınız. Camilerinin sayısını artıracaksınız. Bunlar olmadı mı?” dedi. Akıncı, Türkiye'nin vilayeti olma meselesinin gerçek bir tehlike olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Postası