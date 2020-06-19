Akıncı, “istifa olasılığı” ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasında, basından gelen soruları da yanıtladı.

Kıbrıs Postası muhabiri Ulaş Barış’ın “istifa edip, seçimi 45 gün sonraya almayı düşünüyor musunuz” şeklindeki sorusu üzerine konuşan Akıncı, şöyle devam etti:

“İstifa etmek, kişinin tabi ki hakkıdır. Kullanmak isterseniz, bu hakkınızı kullanırsınız. Bunu, rahmetli Sayın Denktaş da yapmıştı belli bir hedef için. Ancak biz bir pandemi sürecinin içinden geçiyoruz. Sağlık nedeniyle ertelenmiş bir seçimden söz ediyoruz. Nasıl ki ortak akılla bu erteleme yapıldı, ortak akılla da seçimin erkene alınması kararının oluşması daha sağlıklı olur. Ben herhangi bir dayatma yapma düşüncesinde değilim. Zorlamak gibi bir eğilimim şu an için yok.”