Akıncı: Failler cezasız bırakılmamalıdır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’taki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan saldırı ile cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınadı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkararak gereken yasal işlemleri yapmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saldırı ile ilgili açıklaması şöyle:

“Leymosun’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne 3 adet Molotof kokteyli ile dün gece yapılan saldırıyı ve cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınıyorum. Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkarmalı, gereken yasal işlemleri yapmalıdır. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde müsamaha ile karşılanamaz. Hangi dine ait olursa olsun ibadethaneler saygıyı hak eden kutsal yerlerdir ve nerden ve kimsen gelirse gelsin her türlü saldırı kınanmalı, failleri cezasız bırakılmamalıdır.”