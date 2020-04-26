Akıncı'dan manidar paylaşım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünya insanlığı olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Akıncı’nın paylaşımı şu şekildedir:

“Daha önce karşılaşmadığımız amansız bir virüsle mücadele ederken, neredeyse her gün yeni şeyler de öğreniyoruz.

Ama bu süreçte ne yazık öğrendiklerimiz bunlarla sınırlı değil. Belli amaçlar uğruna kimilerinin insani değerleri nasıl pas pas yapabildiklerine, üsluplarını ne kadar çirkinleştirebildiklerine de tanık oluyoruz. Bu kısa sürede yapılanlar tek bir konuyla sınırlı değil; bu nedenle ayrıntıya da girecek değilim; ama ne mutlu ki halkımız herşeyin farkında ve pek çok aydın insanımız bu düzeysizlikleri onaylamıyor.

Ben, ilk gün söylediğim gibi, bu badireden en az hasarla çıkabilmemiz için dayanışma içinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakla yetinmek istiyorum.

Hepinize gösterdiğiniz duyarlılık ve dayanışma için teşekkür ediyor, sağlık diliyorum.”