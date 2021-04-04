Akıncı'dan Bir Zamanlar Kıbrıs yorumu

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, iki devletli çözümün altı doldurulamayan bir retorik olduğunu söyleyerek, bunun ilhaka giden yolun taşlarının döşenmesinde bir ara istasyon söylemi olduğunu, bir 'eylem' olmadığını vurguladı. Akıncı, iki devletli çözüm retoriğinin merhum Rauf Denktaş'ın bilindik tezlerinin aynısı olduğunu ifade ederek, Rumların da siyasi eşitlik konusundaki tavırının da bulanık olduğunu, bu tavırla Cenevre'den bir sonuç çıkmasının beklemediğini belirtti.

"GALAYA DAVET ALMADIM, ALSAM DA GİTMEZDİM"

Büyük tartışmalara yola açan TRT dizisiyle ilgili düzenlenen galaya "davet aldınız mı, aldıysanız ne cevap verdiniz?" şeklindeki bir soruya da Akıncı "hayır almadım ama Cumhurbaşkanı olsaydım da davet etmezlerdi diye düşünüyorum" diye cevap verirken, tarihin barışçıl bir perspektiften anlatılması gerekliliğinin altını çizdi.

"Davet gelseydi de gitmezdim" diyen Akıncı "Sayın Tatar orada düzenlenen etkinlikte yaptığı bir konuşmada 'cehennemle cennet bir araya gelirse, Türklerle, Rumlar bir araya gelebilir' şeklinde bir laf etti. Bu zihniyet bizi orada zaten istemezdi. Bir de pandemi gerçeği vardır, böylesi etkinlikler sakıncalıdır" dedi.

Kıbrıs Postası