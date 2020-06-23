Akıncı, Anastasiadis kapıları görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar ve Dışişleri Bakanı Özersay görüştükten sonra Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'e Yeşilırmak kapısının haftasonuna kadar açılacağını bildirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili olarak telefon görüşmeleri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM İyi Niyet Misyonu Şefi Elizabeth Spehar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Bugün Anastasiadis ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı geçiş kapısı konusunu da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sağlık uzmanlarına kulak verilerek ve gerekli tedbirler alınarak tüm kapıların aşamalı olarak açılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede Rum tarafının beklentisi olan Yeşilırmak kapısının hafta sonuna kadar açılacağını Nikos Anastasiadis’e iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Liderle görüşmesinde her iki tarafın da dışa açılma aşamasında bulunduğunu, bu nedenle dikkat ve önlemlerin hava ve deniz limanlarında yoğunlaştırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Rum Lider, Türkiye’de vaka sayısının artışından duydukları kaygıyı, ve Kıbrıs Türk tarafının İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne epidemiyolojik raporunu hala sunmamış olmasında duyduğu rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti.

Cumhurbaşkanı Akıncı,gelişmelere göre tüm kapıların açılması yönünde önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Rum Lider ile görüşmeye devam edecek.