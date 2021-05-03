Akın Manga'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a destek

KKTC Cumhurbaşkanı Sn.Ersin Tatar’ı 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de icra edilen, 5+BM Kıbrıs Müzakereleri’nde, halkımız adına ortaya koyduğu onurlu ve dik duruştan dolayı kutluyoruz.

Sonuçta, taraflar arasında ortak bir müzakere zemininin bulunamamasını olağan görüyoruz. 1968 yılından günümüze sürdürülen, sözde Federal Çözüm zemini, zaten eşitsiz ve adil olmayan bir zemin olduğu için, bir sonuç alınamadı.Rum Lider Anastasiadis’in Cenevre’de hakimiyetçi bir zihniyetle, imkansızda ısrar etmesi,çözümsüzlükte ısrar etmelerinin kanıtıdır.Hedefleri Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen varlığı ve siyasi eşitliğini yok sayarak, sözde Federal( ÜNİTER) çözüm adı altında, 1963’ten beri silah zoruyla işgal ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne halkımızı azınlık olarak yamalamaktır.Gelinen aşamada, bu Rum-Yunan tutumu, olmayacak duaya amin demektir. B.M Genel Sekreteri birkaç ay içerisinde,taraflarla yeni bir zemin anlayışına gireceğini beyan etmiştir.

Kıbrıs Türk Tarafı,olası yeni bir sürece, siyasi eşitlik ve egemenliğimizin tanınmasında asla geri adım atmayacaktır. Ortak müzakere zemini için bu talebimiz kabul görmeden, kayıt altına alınmadan,müzakere öncesi halkımıza uygulanan tüm ambargolar kalkmalıdır.Bu noktadan sonra, herkes kendi yoluna gitmelidir.

KKTC Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar ile garantörümüz Anavatan’ımız Türkiye,Türk Devlet’leri başta olmak üzere KKTC Devleti’nin tanınması talebimize, şimdiden hazır olmalıdırlar çağrımızı yapıyoruz.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga