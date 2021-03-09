AKEL: "Dikenli teller Türkiye’nin ve taksim yanlılarının değirmenine su taşıyor"

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu hükümetin Yeşil Hat boyunca dikenli teller yerleştirme kararının sınırların çizilmesi ve bölünmenin derinleşmesini çağrıştırdığından büyük soru işaretlerine yol açtığını söyledi. Stefanu, ayrıca ara bölgede tarımsal faaliyetlerde bulunan bölge sakinleri için de sorunlara neden olduğuna işaret etti.

Göç meselesinin elbette ki ele alınması gereken bir sorun olduğunu ve Yeşil Hat’ın gözetiminin gerektiğini dile getiren Stefanos Stefanu “ancak bu, devletlerarası sınırları ima etmeyen başka yol ve yöntemlerle yapılabilir. Ayrıca göç sorununun dünyanın hiçbir yerinde duvarlar, çitler ve dikenli teller dikilerek çözülmediğine dikkat çekiyoruz. Bunlar Trump’ın fikirleridir ve görüldüğü kadarıyla Anastasiadis-DİSİ hükümeti bunları kopyalamaktadır” dedi.

Yeşil Hat’la Meriç’in durumu arasında hükümet tarafından yapılan benzetmenin de çok isabetsiz ve tehlikeli olduğunun altını çizen AKEL Basın Sözcüsü, Meriç’te söz konusu olanın iki ülke, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır olduğunu vurguladı.

Hükümetin dikenli teller dikmeye karar verdiği zamanın da endişeleri daha fazla arttırdığını söyleyen Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili gayri resmi beşli buluşmanın öncesinde ve Türkiye’nin taksimi masaya getirme girişiminde olduğu bir dönemde yurdumuzun defakto taksiminin kabulü olarak yorumlanabilecek böylesi hareketlerde bulunmanın Kıbrıs hükümetinin yapması gereken en son şey olduğunu ifade etti.

Stefanos Stefanu “bu tür kararlar ve hareketler Türkiye’nin ve taksim yanlılarının değirmenine su taşıyor” dedi.