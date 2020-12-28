Akdoğan’daki pozitif vaka sayısı 13’e yükseldi

Ahmet Latif, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videosunda, Akdoğan’daki vaka sayısının 13’e ulaştığını belirterek, bölge halkına “yılbaşı kutlamalarından uzak durun, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun” çağrısında bulundu.
Artan vakaların, karantinada pozitife dönüşen kişilerden kaynaklandığını belirten Latif, “Hastalarımızın genel durumları iyi, iki köylümüzün tedavi süreci ilaçla devam ediyor. Erken zamanda aramıza dönmelerini temenni ediyoruz” dedi.
Latif, “2020 yılının sonuna sayılı günler kala lütfen; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” ifadelerini kullandı.