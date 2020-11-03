Akdoğan İlkokulu’nda öğrencilere uygulamalı hijyen eğitimi verildi

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Temel Sağlık Hizmetleri işbirliğinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimlerde dün ve bugün olmak üzere her iki grup öğrencilere, okul personeline hijyen,mesafe kuralı ve maske kullanımı konularında görsel ve uygulamalı olarak eğitim seminerleri verildi.

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu,Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı ile Temel Sağlık Hizmetleri işbirliğinde dün ve bügün olmak üzere her iki grup öğrencilerimize ve okul personelimize hijyen,mesafe kuralı ve maske kullanımı konularında görsel ve uygulamalı olarak eğitim seminerlerini gerçekleştirdik.Eğitimlerimizi Temel Sağlık Hizmetlerinde görevli Selma ve Nuray hemşirelerimiz gerçekleştirdiler.Onlara personelimiz ve öğrencilerimiz adına eğitime yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ederiz.





