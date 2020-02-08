Akçay'daki kavga kanlı bitti

Akçay'daki kavga kanlı bitti
banner23

Akçay’da dün gece geç saatlerde 5 kişi arasında çıkan kavgada kanlı bitti. 

51 yaşındaki M.D., 20 yaşındaki İ.S., tarafından göğsünden bıçaklandı.  Yaralanan şahıs Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis 5 kişiyi tutukladı

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BM'den çağrı: Çalışmaları askıya alın
BM'den çağrı: Çalışmaları askıya alın
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle

istanbul escort çapa escort şirinevler escort beylikdüzü escort halkalı escort avrupa yakası escort

izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort escort istanbul bursa escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort